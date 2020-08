Géocaching à Wavre : découvrir autrement ses environs

Dans le journal le Soir de ce lundi, le journaliste Jean-Philippe de Vogelaere nous fait découvrir l’application gratuite Géocaching qui permet aux habitants de Wavre (et aux autres) de revisiter la ville d’une façon inhabituelle.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.



Le but de cette application est de cacher une multitude d’éléments à travers la ville de Wavre pour rendre les participants curieux et enthousiastes. Une fois l’application téléchargée, il suffit d’avoir envie de se dégourdir les jambes et de voir des choses inhabituelles.

Peu importe le temps qu’on a devant soi, on peut y passer son après-midi ou seulement une petite heure. L’application indique aux joueurs la distance qui les séparent de la prochaine cache. Une façon originale de faire le touriste, même dans sa propre ville…

