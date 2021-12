Genval: Martin Volkaerts de l’Amandier élu jeune chef wallon de l’année par le Gault & Millau

Le titre, décerné ce lundi par le guide gastronomique Gault & Millau, est attribué, pour la région wallonne, au jeune chef Martin Volkaerts, de l’Amandier à Genval

Premières réactions

Martin Volkaerts "Je suis très heureux pour tout le monde et surtout pour l’équipe et tous les gens qui nous entourent. C’est une très belle reconnaissance. Mais cela ne me donnera pas plus de pression pour l’avenir. Il faut rester simple et humble. Ce que nous faisons est bien donc je désire continuer comme cela tout en gardant l’envie de se réinventer. Cette récompense nous rassure par rapport à notre cuisine et nous encourage à poursuivre notre travail".

Derrière ce titre décerné à une seule personne, il y a un travail d’équipe en cuisine sur lequel le jeune chef désire insister.

"Il y a, effectivement, toute une équipe autour de moi. Que ce soit au niveau de la cuisine, de la salle mais également des fournisseurs, explique Martin Volkaerts. Si j’avais été seul dans cette aventure, je n’aurais pas fait grand-chose ".

La cuisine de Martin Volkaerts

"Ce qui est important pour moi, c’est le produit de base et l’aliment qu’on met dans l’assiette, précise Martin Volkaerts. C’est une cuisine plutôt moderne, sans trop de chichis, avec des choses simples".

Martin Volkaerts promet de beaux projets à venir pour l’Amandier. Un établissement créé, il y a 30 ans par ses parents et qu’il espère encore faire grandir.