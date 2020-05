Genappe : la crèche "Les petits bâteaux" fermée à cause d'un cas de coronavirus

Les portes de la crèche "Les petits bâteaux " à Genappe sont restées closes ce matin. Hier tard dans la soirée, la commune a appris qu’un membre du personnel avait été détecté positif au Covid-19. Par mesure de précaution, le Bourgmestre a décidé de fermer la structure. Toutes les familles ont été prévenues par mail et via l’application de la crèche. Stéphanie Bury, l’échevine de la petite enfance, explique : "ça a bien fonctionné. Il n’y a qu’une seule famille qui s’est présentée ce matin".

Le collège communal est en réunion pour mettre en place les mesures de prévention. "25 enfants et une dizaine de membres du personnel fréquentent la crèche "Les petits bâteaux" à Genappe, explique Stéphanie Bury. "Nous sommes en train de rassembler toutes les informations pour que les différents services puissent prendre en charge le tracing, le suivi des contacts de la personne testée positive au Coovid-19. Cela permettra de prévenir toutes les personnes susceptibles d'avoir été contaminées par le coronavirus".

Les autres structures d’accueil de la petite enfance restent ouvertes à Genappe et les accueillantes ne sont pas concernées non plus par une fermeture.