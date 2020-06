Forte opposition au projet du McDonald's à Rixensart

Après deux semaines, la pétition "Non à un McDo à Rixensart" a déjà récolté plus de 1300 signatures. Les opposants voient d’un très mauvais œil l’arrivée d’un grand fast-food de 180 places, avec drive-in et terrasse dans leur petite commune. Le restaurant prévu sera plus grand que celui de Waterloo qui compte 140 places. Le collectif à la base de la pétition a peur des nuisances qu’il risque d’engendrer.

C’est un projet démesuré

Pour Nancy Marchal, membre du collectif, ce projet est démesuré. "Le projet est plus grand que celui de Waterloo. Et ça se situe à un rond-point qui ne va pas pouvoir absorber toute cette mobilité que cela va engendrer. Il y a la crainte aussi des déchets que les gens vont jeter et de la pollution sonore parce que je pense que ce genre de fast-food est ouvert assez tard le soir, en général jusqu’à 23 heures et parfois même 24 heures sur 24. Ce qui veut dire que nous n’aurons plus jamais la tranquillité dans notre quartier".

Le géant américain se veut rassurant

McDonald's Belgique insiste. Les horaires exacts, ce sera le futur patron franchisé qui les déterminera. Mais il n’est pas question d’ouvrir le futur fast-food de Rixensart 24 heures sur 24 comme à Waterloo. Quant aux craintes pour la mobilité, le restaurant sera destiné aux clients du coin et ne devrait pas augmenter le trafic actuel. Une étude de mobilité est en cours.

Pourtant, il serait intéressant de raser la construction actuelle

Le projet est situé au cœur de Rixensart, en face du Cinéma Centre, sur le site d’une ancienne pompe à essence. Ses installations ont été détruites, les cuves ont été retirées du sol. Un magasin s’était même construit à la place. Il est fermé et à l’abandon depuis plusieurs années. Tout projet à cet endroit doit donc d’abord assainir le sol. C’est une exigence de la commune. McDonald's est prêt à le faire. C’est prévu dans son projet. Ça, c’est la bonne nouvelle qui est saluée par une partie de la population. Mais pour Nancy Marchal, on ferait mieux d’y construire un commerce local à taille humaine.

Décision dans quelques mois

On n’est qu’au début du projet. Le groupe américain a introduit la demande de permis. Il doit encore compléter le dossier, certains documents sont manquants. L’enquête publique va donc probablement seulement commencer à la mi-août. Quant à la commune, elle ne donnera son avis qu’à la toute fin de la procédure.