Le conseil d’administration du TEC a donné son feu vert pour la nouvelle gare des bus de Wavre. Elle s’inscrit dans le "plan infrastructures et mobilité pour tous" du gouvernement wallon. La place Henri Berger étant trop exiguë, la nouvelle gare sera installée sur le parking du Moulin à vent, à côté de la gare SNCB.

Il y aura un grand quai central pouvant accueillir 10 bus et un quai mixte TEC/SNCB pouvant accueillir 6 bus, donc au total 16 quais d’embarquement, soit presque le double par rapport à aujourd’hui. Tous seront équipés d’abris pour voyageurs, de barrières, de plantations et seront accessibles pour les personnes à mobilité réduite.



Un lieu d’intermodalité

L’aire de stationnement pour vélos/motos sera équipée avec des boxes, des arceaux et des auvents. "Le plateau de la gare de Wavre est un lieu d’intermodalité incontournable pour le transport en commun. Cette nouvelle gare des bus est donc indispensable pour le TEC, tant pour répondre aux besoins de l’exploitation que pour redévelopper certaines lignes du Brabant Wallon, pour améliorer la sécurité et le confort des voyageurs et des conducteurs", ajoute Vincent PEREMANS, administrateur général du TEC.

Les travaux devraient commencer fin mars et durer un peu plus d’un an. Un investissement de près de 1,7 million d’euros. Et chose importante, il n’aura aucun impact sur la circulation des bus puisque la nouvelle gare sera aménagée juste à côté. L’actuelle gare des bus fonctionnera donc normalement jusqu’à l’inauguration des nouvelles infrastructures.