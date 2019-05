Feu vert au contournement nord de Wavre, après des années de procédures: de nouveaux recours en vue?

La nouvelle fera sans doute l’effet d’une bombe à Wavre et dans ses environs: le Service public de Wallonie vient de recevoir le permis pour la construction du contournement nord de Wavre. Il s’agit d’aménager un tronçon de 3,5 kilomètres entre le rond-point de la Noire Epine à Wavre et la N25 à Doiceau, en passant par la chaussée de Louvain à hauteur des étangs de Gastuche. Un méga-chantier dont le coût avoisine les 27 millions d’euros.

Ce contournement, dont on parle depuis la fin des années 70, est censé régler les problèmes de mobilité observés à Wavre en dissuadant les automobilistes de transiter par le centre-ville. Il doit aussi fluidifier le trafic dans le zoning nord où de nombreuses entreprises sont implantées (elles y emploient plus de 11.000 personnes), dont le géant pharmaceutique GSK.

Mobilité et développement économique

Pour les autorités communales, cette avancée est une bonne nouvelle. "Nous sommes cohérents, nous avons toujours défendu le principe de ce contournement, explique Françoise Pigeolet, bourgmestre de Wavre. Nous avions cependant émis une réserve : la nécessité d’accompagner ce contournement d’une voie cyclable. Pour le reste, il est essentiel que ce contournement prenne place pour nous permettre de développer le zoning nord".

Cela dit, pour la bourgmestre, le contournement doit s’accompagner d’autres travaux routiers, comme la construction d’un nouvel échangeur sur l’E411 à Bierges. C’est la combinaison de ces aménagements qui devrait améliorer le sort des automobilistes régulièrement coincés dans les embouteillages, à la sortie de l’autoroute notamment.

Recours en vue?

Mais dans ce dossier complexe et sensible, il faut s’attendre à de nouveaux rebondissements. Les nombreux opposants, riverains et associations environnementales, ne resteront sans doute pas sans réaction. Rappelons qu’au cours de l’enquête publique, 4.229 réclamations avaient été introduites, tant à Wavre qu’à Grez-Doiceau.

En outre, si la ville de Wavre est favorable au contournement, la nouvelle majorité communale à Grez-Doiceau y est opposée. Elle avait fermement pris position contre le projet après les élections d’octobre 2018. Il ne serait donc pas surprenant qu’elle introduise un recours contre l’octroi du permis.