Fermeture des sections maternelles des écoles communales à Ittre et Virginal, plusieurs enseignantes positives au coronavirus

Les classes maternelles des écoles communales d’Ittre et de Virginal n’ouvriront pas ce lundi matin. Le pouvoir organisateur a pris cette décision ce dimanche, en accord avec la médecine scolaire, après l’apparition de plusieurs cas de coronavirus au sein du personnel enseignant.

"Nous avions déjà trois enseignantes maternelles positives à Ittre et une quatrième a été détectée, explique Christian Fayt, bourgmestre d’Ittre. Or, cette quatrième enseignante est présente sur les deux sites, à Ittre et à Virginal, elle a donc eu des contacts avec d’autres adultes."

Le pouvoir organisateur a suggéré à tous les professeurs de se faire tester, compte tenu de la situation. Les sections maternelles resteront fermées en principe jusqu’au 7 octobre, tout comme les garderies du matin et du soir.

A Ittre, cette décision concerne environ 120 enfants. A Virginal, il y en a 72. Les parents ont été informés par le service de santé à l’école et par la direction.