Fermeture des parcs d'attractions: fin de saison pour Walibi qui dénonce des mesures incohérentes

C’est l’une des nouvelles mesures annoncées ce vendredi matin par le comité de concertation pour enrayer la propagation du coronavirus (Covid-19): la fermeture des parcs d’attractions. Pour Walibi, c’est un choc. Le parc wavrien a perdu 50% de son chiffre d’affaires en 2020, il espérait limiter (un peu) la casse avec les vacances de Toussaint, mais ce ne sera pas le cas.

Résigné, Jean-Christophe Parent, directeur général de Walibi Belgique, dit avoir bien saisi l’urgence de la situation. Mais il estime que les mesures ne sont pas cohérentes.

"Il y a certainement une raison légitime à fermer nos parcs, explique-t-il, mais pousser nos visiteurs vers d’autres centres de loisirs me paraît en effet plutôt incohérent."

"On ne connaît pas ce métier correctement"

Ce qui chiffonne le patron de Walibi, c’est que les parcs animaliers peuvent rester ouverts (à l’exception des espaces intérieurs).

"Les parcs animaliers ont pu rouvrir plusieurs semaines avant les parcs d’attractions. Et aujourd’hui, on nous ferme alors qu’ils peuvent continuer leur activité. Et je ne pointe pas seulement les parcs animaliers, puisque l’ensemble du secteur du tourisme apparemment peut continuer à fonctionner. En fait, je crois qu’on ne connaît pas notre métier correctement. Et à partir du moment où on ne connaît pas ce métier correctement, on ne peut pas prendre de bonnes décisions.