Fausse alerte à l'anthrax à La Hulpe dans une agence bancaire

Ce vendredi matin, un colis suspect contenant de la poudre blanche a été découvert dans l'agence BNP Paribas Fortis de La Hulpe. Cette poudre a été analysée, il ne s'agirait qu'une poudre à base de calcium.

Etant donné la dangerosité d'un produit comme l'anthrax, des membres du personnel et des clients ont dû rester confinés à l'intérieur du bâtiment, dans l'attente des résultats des analyses. Avec eux se trouveraient aussi au moins deux policiers et deux ambulanciers qui étaient arrivés sur place très rapidement et qui ont été contraints de rester dans le bâtiment. Au total, ce sont donc une dizaine de personnes qui sont restées coincées pendant plusieurs heures.

Les résultats des analyses sont finalement tombés en milieu d'après-midi : il ne s'agit pas d'anthrax, mais d'une poudre à base de calcium.