Fanny Appes soulagée, son agresseur présumé a été arrêté en France

L’agresseur présumé de Fanny Appes a été arrêté en France. L’information révélée par la Dernière Heure ce mercredi matin nous a été confirmée. Par contre, on ne sait rien des circonstances de cette arrestation. Le parquet de Hal-Vilvoorde, qui a hérité du dossier, se refuse à tout commentaire.

De son côté, Fanny Appes se dit soulagée. C'est la police qui lui a annoncé la nouvelle.

"Aujourd'hui, je suis plus motivée que jamais pour en finir avec ça, à me guérir de cette situation, à sortir de cette espèce de bulle dans laquelle je vivais depuis depuis des mois et qui me tuait à petit feu, confie-t-elle. Je suis libre de mes mouvements, je peux sortir de chez moi et dormir tranquillement sans penser qu'il viendra. Je profite du fait qu'il n'est plus en circulation, c'est un grand pas."

Fanny Appes harcelée par son ancien compagnon

La semaine dernière, l’agression de Fanny Appes avait suscité un grand émoi. L’ancienne athlète du club de Nivelles avait été poignardée dans un train en gare de Linkebeek alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail à Bruxelles. L’agresseur avait ensuite pris la fuite.

Activement recherché depuis pour tentative d'assassinat, l’individu n’est autre que l’ancien compagnon de la victime. Il la harcelait depuis des mois et avait même tenté récemment de la renverser avec sa voiture. La jeune femme avait porté plainte à plusieurs reprises, mais elle n'avait pas reçu le soutien espéré. Depuis son agression, elle bénéficiait d'une protection policière.