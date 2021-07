Fameux succès pour Le Petit Prince dans les ruines de l'abbaye de Villers: à quelques jours de la première, les 12.000 places sont vendues

Cette année, en raison du coronavirus, le spectacle d’été dans les ruines de l’abbaye ne sera pas itinérant. Il n’y aura qu’une scène et un décor couleur sable adossé aux murs de l'église abbatiale.

"Ce qui m’a décidé de monter ce spectacle, c’est cette phrase dans l’œuvre de Saint-Exupéry, où le Petit Prince demande au renard ce que signifie apprivoiser, explique le producteur. Et le renard lui répond que cela signifie créer des liens. Et ca m’a parlé. Après un an de confinement, le fait de pouvoir retisser des liens, revivre des moments de partage et d’émotion, j’ai trouvé ça très important. Et en relisant le récit, je me suis dit que c’était un sujet extraordinaire pour faire une pièce de théâtre. On a juste inversé le rapport des personnages. Dans le récit, c’est l’aviateur qui raconte l’histoire. Ici, pour que ce soit plus théâtralisé, c’est le Petit Prince qui raconte sa propre histoire à l’aviateur, et ça fonctionne super bien."

"C’est un titre qui est attendu, ajoute Alexis Goslain, metteur en scène. Donc il faut être à la hauteur de l’espérance du public et lui donner un autre regard, une autre approche de l’œuvre de Saint-Exupéry."