Extension de la carrière de Quenast: Sagrex renonce provisoirement à sa nouvelle route et change de stratégie

Sagrex va donc changer son fusil d’épaule après le camouflet infligé la semaine dernière par le Conseil d’Etat. Suite à l’annulation du permis qui lui avait été octroyé, l’entreprise a décidé d’abandonner provisoirement son projet de route alternative à Quenast et de tout reprendre à zéro.

Cette nouvelle voirie devait remplacer la drève Léon Jacques que Sagrex entend supprimer pour étendre sa zone d’extraction. Les responsables de la carrière n’ont pas l’intention de renoncer à l’extension du site, mais ils vont procéder différemment. Une nouvelle demande de permis sera donc introduite.

"La demande de permis comprendra d’une part l’extension de la carrière et d’autre part la suppression de la drève Léon Jacques, explique Sara Lemestré, porte-parole de Sagrex. Un bureau indépendant réalisera une étude sur les incidences environnementales. C’est ce bureau qui étudiera l’impact de la suppression de la drève sur la mobilité locale et formulera des recommandations. Et Sagrex intègrera ces recommandations dans sa demande de permis."

Sagrex compte organiser une réunion d’information préalable pour présenter son projet remanié aux riverains et répondre à leurs questions.