Extension de la carrière de Quenast et construction d'une nouvelle voirie: les projets de Sagrex inquiètent de nombreux habitants

A la place, Sagrex propose de construire une nouvelle voirie qui partirait de la Nationale 6 et rejoindrait un nouveau rond-point à l’entrée de la carrière, soit environ deux kilomètres. Cette route traverserait une zone vallonnée et verdoyante sur le flanc d’un terril, au nord de la carrière. Le chantier devrait durer trois ans et coûter entre cinq et six millions d’euros selon les premières estimations. La demande de permis a été introduite récemment, l’enquête publique commencera le 3 avril.

Les habitations situées au pied du talus (au fond de l'image) seront directement impactés par cette nouvelle voirie qui serait située sur le talus, en hauteur. - © Hugues Van Peel - RTBF

Sagrex à l'écoute des riverains

Conscient de la situation, Sagrex se dit à l’écoute et promet déjà des aménagements pour limiter les nuisances. "Dans la demande de permis, on a déjà prévu des murs anti-bruit, des zones végétalisées, des revêtements particuliers de la route pour limiter le bruit", explique Grégory Claustriaux, le responsable de la carrière de Quenast.

Le bourgmestre de Rebecq, Dimitri Legasse, se veut lui aussi rassurant. "Le tracé imaginé est-il le meilleur? Je l’ignore, je ne suis pas ingénieur, dit-il. Mais les bureaux d’étude ont travaillé en étroite collaboration avec la Région. Une première réunion d’information a eu lieu ce mardi, une deuxième réunion est d’ores et déjà prévue et d’autres le seront encore par la suite. Toutes les commissions consultatives de la commune seront aussi consultées et donneront un avis. On veut donc donner à chacune et chacun la possibilité de faire valoir un point d’attention, une difficulté ou un désagrément potentiel, pour que le bureau d’étude puisse l’intégrer et réviser le projet le cas échéant. Il y aura des impacts çà et là. Mais le but de ces réunions est de détecter ce qui n’aurait pas encore été pris en compte pour trouver des solutions".

Une zone d'immersion temporaire

Ce mardi, une première réunion d’information a donc fait salle comble à Quenast, 200 personnes (inscrites à l’avance) y ont participé. Signe de l’intérêt et des craintes que suscite ce projet, la deuxième réunion prévue le 2 avril est déjà complète également.

Pour convaincre les réticents, Sagrex met en avant l’aménagement d’une zone d’immersion temporaire (ZIT) sur le site de la carrière. Cette ZIT permettrait de retenir 40.000m³ d’eau en cas de fortes pluies dans le bassin de la Senne, ce qui réduirait considérablement le risque d’inondation à Quenast et en aval. Ce n'est pas à négliger, mais cela suffira-t-il?