Epreuve de cavalerie particulière à Waterloo, les soldats de l’époque napoléonienne ont tranché choux-fleurs et œufs

Le mémorial de Waterloo accueillait un concours de cavalerie très particulier ce week-end : la première édition du Trophée Mémorial. Vingt-cinq cavaliers se sont affrontés dans cinq épreuves variées de la course d’orientation à la course de tête. "L’idée est d’organiser un concours où on juge aussi bien la tenue d’un bivouac que des épreuves d’adresse. C’est un trophée qui existait chez les reconstitueurs en France il y a vingt ans. L’idée c’est de l’importer en Belgique" annonce Antoine Charpagne, responsable culturel du mémorial de Waterloo, habillé en costume d’époque. "Ici c’est la course de tête, les cavaliers doivent, au trot ou au galop, trancher des choux, poivrons, œufs avec leur sabre. C’est une épreuve de maniabilité au sabre. Un entraînement typique du cavalier du premier empire".

La plus jeune participante, Alice, a seulement 16 ans. Elle est passionnée par les chevaux et les reconstitutions, elle a réalisé un sans-faute sur l’épreuve de course de tête. Certains reconstitueurs montent rarement à cheval, l’épreuve s’est donc avérée compliquée. D’autant plus que les cavaliers ne connaissaient pas leur cheval. "On est là pour le plaisir et pour le plaisir du cheval, pour s’entraîner ensemble. Si on voit que le cheval ne veut pas aller vers le poteau, on ne va pas le forcer. Ça doit être du plaisir" explique un participant.