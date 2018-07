Endommagées en 2013, les arcades de l'abbaye de Villers seront reconstruites dès l'an prochain

Aujourd’hui, on entrevoit enfin la reconstruction. Le certificat de patrimoine a été délivré à la fin du mois de mars, c’est le préalable indispensable à tout demande de permis en ce qui concerne un site classé. Place maintenant à l’enquête publique jusqu’à la fin du mois d’août. Dans ce dossier, la commune donnera son avis (on peut déjà dire qu’il sera favorable) et la décision sur l’octroi du permis reviendra au fonctionnaire délégué de la Région wallonne.

La passerelle construite après l'accident restera en place mais sera dissimulée par les arcades situées de part et d'autre.

Murs et piliers seront renforcés

Les arcades seront donc reconstruites à l’identique, mais les murs et les piliers seront tout de même renforcés pour mieux résister à un nouveau choc éventuel. La plupart des pierres de taille ont été conservées, mais pas les briques qui étaient en trop mauvais état. Les maçons utiliseront donc de nouvelles briques (façonnées et cuites à l’anciennes) et les recouvreront d’un enduit à la chaux pour redonner aux arcades l’aspect qu’elles avaient à l’origine, au 18e siècle. On pourra dès lors mieux en apprécier le charme et les reliefs.

Le gros enjeu du chantier sera de ne pas trop perturber le trafic à cet endroit. Par ailleurs, une réflexion est en cours pour améliorer les conditions de circulation et la sécurité de tous les usagers, automobilistes, piétons et cyclistes, dans le respect du patrimoine.