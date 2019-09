Encore une année faste pour le vignoble wallon, mais le record de 2018 ne sera pas battu

"Ce sont deux jours de travail intense, en flux tendu comme on dit dans l’industrie, poursuit Pierre Rion, qui est aussi co-fondateur et gestionnaire de ce domaine créé en 1993. La plupart des bénévoles n’ont jamais vendangé, il faut donc constituer des équipes. Une fois ramassé, le raisin est déposé dans des récipients qui sont collectés par des vendangeurs un peu plus jeunes, parce que c’est assez physique. De là, on amène les raisins au chai où ils sont triés, puis foulés avant d’être pressés et mis en fermentation."

Pierre Rion, co-fondateur et gestionnaire du Domaine de Mellemont, se réjouit de cette récolte 2019 qui s'annonce exceptionnelle. - © Hugues Van Peel - RTBF

Cette année, les vendanges ont lieu deux semaines plus tard qu’en 2018, mais elles restent assez précoces. "Les paramètres sont là, on a une belle acidité et on a un taux de sucre suffisant. Si on attend, on aura un taux de sucre plus élevé et une acidité moindre. Or il faut quand même un minimum d’acidité pour faire un bon vin. Par contre, on va gagner en maturité phénolique, les tanins vont se développer… Donc c’est un pari. Mais si nous laissons le raisin sur les pieds, on prend le risque d’avoir des maladies. La vigne n’est pas protégée par des produits, donc si les matinées sont plus humides, des champignons pourraient se développer et on devrait alors vendanger en catastrophe."

Un secteur d'avenir en Wallonie

En Wallonie, on dénombre environ 45 vignerons, quinze d’entre eux vivent de cette activité. 1,3 million de bouteilles ont été produites l’an dernier. Mais cela ne va faire qu’augmenter, car les surfaces cultivées (185 hectares aujourd'hui) sont en croissance constante. "Je pense que le secteur va doubler d’ici trois ans, pas une semaine ne passe sans que j’entende parler de nouveaux projets", se réjouit Pierre Rion.