Un grand "boum" dans la plaine de Wavre : le pylône de 245 mètres de la RTBF dynamité

14h10, le signal pour la mise à feu du dynamitage est donné. Un des deux plus grands pylônes de 245 mètres vit ses dernières secondes. Trois des neuf haubans, ces gros câbles qui le tiennent debout sur son pied, sont dynamités en même temps. L’immense mât se couche de tout son long dans la direction voulue. On ne le verra plus de la E411. Une page se tourne sur la plaine de Wavre.

Des antennes devenues obsolètes

Les premiers mâts avaient été construits au début des années cinquante sur les 100 hectares de la plaine de Wavre à côté de la E411. Mais la diffusion des émissions en ondes courtes et en ondes moyennes est devenue obsolète. Elles ne sont plus en service. Leur démantèlement évitera des coûts d’entretien inutiles à la RTBF.

Le chantier arrive à son terme. Il a commencé à la mi-novembre. Près de 200 petits et grands mâts ont été arrachés par des grues, cisaillés et donc aujourd’hui dynamités. Il faudra encore tout découper et évacuer. Tout sera vraiment terminé fin mars.

Il restera le pylône jumeau sur la plaine de Wavre

Il ne restera qu’un seul grand mât de 245 mètres, le frère jumeau de celui qui s’est couché aujourd’hui. On le verra toujours de l’autoroute E411. Il assurera la transmission de la FM, du DAB+, de la télévision et des ondes hertziennes.