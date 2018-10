Élections communales à Lasne: un scrutin sans suspense

Avec un score de plus 65% en 2012 (18 sièges sur 23) et une opposition divisée, le groupe MR-IC ne semble pas avoir beaucoup de souci à se faire dans la commune de Lasne. Le premier groupe minoritaire se présente sous la bannière "Alternative libérale". En 2012, il a décroché trois sièges. Il se prépare à mener une bataille acharnée contre la majorité toute-puissante. Mais avec à peine plus de 10% des suffrages, on imagine mal comment le groupe pourrait renverser le MR. La campagne électorale à Lasne se teinte de plus en plus de bleu, puisque la liste DéFI, présente pour la première fois dans la commune, sera emmenée par l’ancien commissaire de police, Jean-Michel Duchenne, au départ pressenti pour figurer sur la liste MR, qui a finalement préféré un candidat plus jeune. La quatrième liste à se présenter est Ecolo, avec à sa tête le conseiller communal Laurent Masson. Notons encore qu’à Lasne, la liste Renouveau (tendance CdH) ne se représente pas, suite au décès de son seul élu, Albert Dalcq. Il n’y aura plus de liste Progrès (tendance PS) non plus.

"Bilan navrant" selon l’opposition

La bourgmestre Laurence Rotthier n’en fait pas mystère : elle sera tête de liste en 2018. Son objectif principal est de "maintenir une fiscalité attractive". Dans l’opposition, "Alternative Libérale" fustige le manque d’initiatives en matière sociale notamment. Dans cette commune aisée, le faible nombre de logements sociaux fait tache. Mais la bourgmestre considère que le manque de transports en commun est un frein au développement du logement public. Elle énumère aussi les projets réalisés : construction de nouvelles classes primaires à l’école de Plancenoit, un nouveau réfectoire et des sanitaires flambant neufs à Maransart, un nouveau local pour l’école de musique et la construction pour 2 millions d’euros de nouveaux terrains de football et le plan communal d’égouttage. "Il reste 16 kilomètres d’égouttage à terminer alors que Lasne faisait partie des communes-pilotes, au début des années 2000", souligne Edouard Capaert. Même son de cloche du côté d’Ecolo, qui critique aussi l’augmentation des frais de fonctionnement de la commune. " On a beaucoup de rentrées fiscales, mais elles ne vont pas parvenir à suivre ", constate Laurent Masson. Laurence Rotthier y répond que les salaires ont augmenté de manière naturelle, en raison de l’ancienneté du personnel. De son côté, DéFI pointe du doigt le nombre de licenciements, " qui n’ont jamais été aussi nombreux que lors de cette mandature ", selon Jean-Michel Duquenne.