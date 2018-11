Elections 2018 à Wavre: le MR ouvre sa majorité au PS qui hérite d'un échevinat

Un mois après les élections, la bourgmestre de Wavre, Françoise Pigeolet, a confirmé ce jeudi la mise en place d'une majorité MR-PS pour diriger la ville durant la prochaine législature.

Dans un premier temps, c'est avec Ecolo, grand vainqueur des élections (les Verts sont passés de quatre à huit sièges) que le MR a entamé des discussions. Mais il s'est finalement révélé qu'un accord ne serait pas possible. Françoise Pigeolet évoque plusieurs points de divergence insurmontables (gestion des parkings, contournement nord de Wavre et politique d'accueil des migrants notamment) et un manque de confiance à l'égard de ce partenaire potentiel, après une campagne très dure.

L'attitude d'Ecolo à Grez-Doiceau a également pesé dans la balance: dans cette commune, les Verts ont signé deux pactes de majorité, menaçant du coup de renvoyer dans l'opposition la bourgmestre libérale Sybille de Coster-Bauchau (le choix entre ces deux pactes se fera le 3 décembre lors du conseil communal d'installation des nouveaux élus).

Après de longues négociations, retardées par le recomptage d'une partie des bulletins de vote, les libéraux wavriens ont donc signé mercredi soir un pacte de majorité avec le PS. La semaine dernière, Défi (deux sièges) s'est également vu proposer de faire partie de l'attelage, mais a refusé l'offre, ne souhaitant pas faire de la "figuration". Défi n'aurait obtenu que la présidence du conseil communal mais pas de représentation au sein du collège ou au CPAS.

Un collège rajeuni et équilibré

Lors d'une conférence de presse organisée à l'hôtel de ville, Françoise Pigeolet a présenté les membres du futur collège. Une équipe rajeunie, composée de quatre anciens et de quatre nouveaux. Les anciens: Anne Masson (MR), Luc Gillard (MR), Carine Hermal (MR) et Françoise Pigeolet. Les nouveaux: Paul Brasseur (MR), Moon Nassiri (MR), Gilles Agosti (MR) et Kyriaki Michelis (PS).

Kyriaki Michelis, seule socialiste au sein du collège, hérite de l'échevinat de la culture, de l'enseignement et de l'égalité des chances.

Quant à Ecolo, dans un communiqué, il dénonce le choix d'une alliance "politicienne" pour mener "des politiques du passé".