Elections 2018 à Ottignies-LLN: les "petites" listes parviendront-elles à ouvrir le jeu?

A Ottignies-Louvain-la-Neuve, les électeurs auront l’embarras du choix le 14 octobre, jour du scrutin communal. Sur leur bulletin de vote devraient figurer pas moins de huit listes, alors qu’il n’y en avait "que" cinq en 2012. En plus des partis traditionnels, Ecolo, PS+, Avenir (tendance CDH) et OLLN 2.0 (tendance MR), quatre "petites" listes se présenteront: Défi, le PP et deux listes citoyennes, Kayoux (émanation de la plateforme citoyenne qui avait milité contre l’extension du centre commercial L’Esplanade) et LOCAL.e (tirée par un conseiller communal élu en 2012 sur la liste libérale).

Ce foisonnement pourrait-il entraîner un changement de majorité, par le jeu de nouvelles alliances? C’est l’espoir des libéraux (OLLN 2.0), emmenés par Bénédicte Kaisin. Première force politique de la commune, ils rongent leur frein sur les bancs de l’opposition depuis 2000. Le soir du 14 octobre, ils espèrent avoir la main pour négocier la formation d’une nouvelle majorité, en s’appuyant sur l’un ou l’autre de ces nouveaux-venus, pour autant qu’ils parviennent à percer.

Une femme bourgmestre?

Mais face à OLLN 2.0, il y a du lourd: la majorité sortante, en place depuis 18 ans, a bien l’intention de repartir pour un tour. Il y a quelques mois, Ecolo, Avenir et le PS ont annoncé la signature d’un accord préélectoral pour la prochaine législature, si les électeurs le permettent évidemment. Un accord pour gouverner ensemble, mais pas question d’une liste unique: chacun a ses idées, ses priorités, ses candidats. Chacun fera donc campagne de son côté, ce qui enrage les libéraux. Pour OLLN 2.0, l’annonce de cette reconduction "va renforcer la défiance envers le politique".

Au sein de la tripartite au pouvoir, Ecolo est la force politique la plus importante. Mais les Verts devront se passer de leur chef de file, Jean-Luc Roland, qui a décidé de se retirer. Le bourgmestre sortant (18 ans de mayorat!) ne sera pas candidat, c’est l’échevine Julie Chantry qui sera tête de liste. Si la coalition est reconduite, c’est sans doute elle qui sera bourgmestre, une première pour une femme dans la commune.

Avenir devant Ecolo?

Dans cette majorité, on suivra tout de même avec attention le score de la liste Avenir, dont le leader, Cédric du Monceau, se voit lui aussi revêtir l’écharpe mayorale. Ses ambitions sont claires, prendre le dessus sur Ecolo, faire de sa liste la plus importante de la majorité. Une utopie au vu des équilibres actuels?

Quant au PS, il se présentera sous le sigle PS+ mais ne comptera plus dans ses rangs l’échevin Michel Beaussart qui a décidé de ne pas se représenter. L’ancien échevin Jacques Benthuys ne sera plus là non plus. Annie Galban, tête de liste, aura fort à faire pour conserver les quatre sièges décrochés en 2012.

Le soir du 14 octobre, chacun fera donc ses comptes. Il est difficile aujourd’hui de mesurer le succès que pourrait rencontrer les "petites" listes. Recueilleront-elles suffisamment de voix pour obtenir une représentation au conseil communal? Si oui, la répartition actuelle des sièges s’en trouvera forcément modifiée, plus ou moins fort, ce qui pourrait ouvrir le jeu et donner leur chance aux libéraux. Si non, rien ne devrait s’opposer à la reconduction de l’Alliance citoyenne qui dirige la commune depuis 2000.