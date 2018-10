Elections 2018 à Court-Saint-Etienne: l'opposition rêve de renverser la majorité MR-cdH

En cartel depuis de longues années, MR et cdH ont bien l’intention de conserver leur majorité absolue à Court-Saint-Etienne (13 sièges sur 21). Sur leur liste commune, emmenée par le bourgmestre libéral Michael Goblet d’Alviella, on retrouve les poids lourds du collège, Yves Somville (cdH), Stéphane Ravet (MR) et Jean-Christophe Jaumotte (cdH), et une série de candidats qui se présentent pour la première fois. Subtil mélange d’expérience et de renouveau, comme il se doit. Le slogan du mayeur ? "On ne change pas une équipe qui gagne!"

Mais l’opposition ne se laisse pas impressionner par le volontarisme de la majorité. Depuis des mois, Ecolo (cinq sièges) affiche ses ambitions: renverser la majorité absolue et s’emparer du mayorat. Compte tenu de la répartition des sièges au sein du conseil communal, ce serait une surprise. Mais les Verts veulent croire au changement. C’est l’actuel conseiller Michel Tricot qui est tête de liste.

Le PS qui avait décroché trois sièges en 2012 espère lui aussi progresser. La conseillère Isabelle Evrard emmène la liste baptisée PluS, elle en appelle au renouveau politique.

Oxygène, l'invité surprise?

Ce renouveau passera-t-il par Oxygène qui se présente également en terres stéphanoises? Ce mouvement prétend défendre l’intérêt général, "pas les idéologies". La liste est emmenée par Maryline Charlier, une conseillère communale élue en 2012 sur la liste socialiste. Les autres candidats sont des citoyens sans expérience politique. Peuvent-ils créer la surprise et peser dans les discussions d’après-scrutin si personne ne décroche la majorité absolue? Ils en sont convaincus.

Enfin, sur le bulletin de votes figureront également une liste PP (Parti populaire) et une liste IC (Intérêt citoyen) qui ne comprend qu’un seul candidat.