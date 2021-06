Du Pfizer sans rendez-vous ce jeudi à Court-Saint-Etienne et à Wavre: les centres de vaccination accélèrent le tempo en Brabant wallon

Comme à Perwez et à Braine-l’Alleud la semaine dernière, les centres de vaccination de Wavre et de Court-Saint-Etienne organisent une journée portes ouvertes ce jeudi 1er juillet. Il s’agit de donner un coup d’accélérateur à la campagne de vaccination en Brabant wallon.

Le centre du PAMexpo offre aussi tous les jours (donc pas forcément lors des portes ouvertes) la possibilité d’avancer le rendez-vous pour l’injection de la deuxième dose. Il suffit pour cela de se rendre sur place afin de fixer une nouvelle date. Et si des doses sont disponibles et que le deuxième rendez-vous a bien été fixé initialement au PAMexpo, vous pourrez peut-être l'obtenir directement, pour autant que vous ayez reçu la première dose au moins 21 jours auparavant pour le Pfizer et 51 jours auparavant pour l’Astra Zeneca.

A la Sucrerie, à Wavre, le centre sera ouvert ce jeudi entre midi et 18 heures. Les personnes ayant reçu une première dose d’Astra Zeneca avant le 6 mai pourront recevoir la deuxième dose, dans la limite des stocks disponibles. Même chose pour celles et ceux qui ont reçu la première dose du Pfizer avant le 10 juin.

A Wavre toujours, il sera aussi possible de recevoir une première dose du vaccin Pfizer.