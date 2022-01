Du modelage, du yoga, de la cuisine... ces ateliers qui donnent davantage de sens au travail

D'ordinaire, Alicia passe ses journées les yeux rivés sur son écran. Surtout depuis la crise sanitaire et le télétravail. Et comme beaucoup d'employés, les contacts avec ses collègues lui manquent. Car le boulot - elle l'a particulièrement réalisé cette année - ce n'est pas seulement une activité qui génère un salaire. Ce midi, avec d'autres collègues, elle a donc pris le chemin d'un team building un peu particulier. Pendant une heure, elle va s'initier au travail de la terre, du modelage, du pétrissage... Un peu comme quand elle était gamine et qu'elle jouait avec de la pâte à modeler. La consigne de la formatrice est simple : "Vous êtes là pour vous amuser et pour créer." Ni défi, ni performance. D'ailleurs, les rires fusent et l'ambiance est bon enfant.

3 images L'idée première de ce team-building un peu particulier est donc de se reconnecter: à soi, aux autres, à la nature... d'envisager les choses sous un autre prisme, d'encourager la transition. © RTBF

Après avoir partagé un repas à une dizaine, ils s'essayent une heure durant à une activité créative et ludique : "C'est très sympa, on se détend, on parle d'autre chose que du boulot et on découvre ses collègues sous un jour différent."

Semer des graines de transition

Ces ateliers font partie d'un catalogue de formations proposées par l'Incredible Company. Cette coopérative est basée à Louvain-La-Neuve et depuis 2017, elle accompagne les entreprises sur le chemin de la transition. "Nous privilégions des animations qui permettent de se reconnecter à soi, aux autres ou encore à la nature, explique son co-fondateur, Vincent Vandoorne. On peut faire des activités potagères, des balades en forêt, de la cuisine, du yoga, de la méditation... Et contrairement aux team-building traditionnels, nous les proposons plusieurs fois sur l'année. Soit sur le site de l'entreprise, soit ailleurs." Les sociétés établissent leur calendrier et peuvent panacher les activités. Elles sont bien conscientes, surtout avec les plus jeunes, qu'il faut non seulement être en capacité de recruter du personnel mais aussi de la garder. Et à 35 euros la séance par personne, même pour celles dont les mentalités évoluent lentement, l'investissement est probablement rentable.

3 images Favoriser ce genre d'approche est aussi une manière pour les entreprises de soigner son personnel, de miser sur le long terme. © RTBF