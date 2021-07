Douze résidents vaccinés d'un home nivellois morts du Covid en mai: l’enquête épidémiologique livre ses premiers résultats

"Le vaccin est très efficace, mais il ne l’est pas à 100%, rappelle Emmanuel André. Et si dans la population générale on atteint 95% d’efficacité, dans une maison de repos où il y a beaucoup de personnes très fragiles, l’efficacité est moindre."

D’abord, le site . Une maison de repos, lieu de propagation facile pour le virus. "Une fois qu’il est entré, il est très difficile de le faire sortir", explique le microbiologiste Emmanuel André. Il s’agissait en outre des variants anglais et indien , plus contagieux que la souche initiale.

Un foyer d’infection au coronavirus a fait des ravages fin mai dans la maison de repos "Nos Tayons" à Nivelles. La moitié des résidents avaient été contaminés et douze d’entre eux n’ont pas survécu. Et pourtant, tous étaient vaccinés, ce qui a suscité bon nombre d’interrogations.

Par ailleurs, la résidence nivelloise avait été épargnée par les vagues précédentes, ce qui a aussi sans doute joué un rôle.

"Avoir été épargné, puis avoir été vacciné, ça a probablement contribué à baisser un petit peu la garde, comme ça a été le cas dans beaucoup de maisons de repos. On s’est dit qu’après la vaccination on pouvait reprendre une vie plus ou moins normale. Donc le virus est entré, énormément de personnes ont été exposées. Et le fait que les personnes les plus fragiles ont été exposées pour la première fois au virus, ça les a probablement rendues très vulnérables. Dans les analyses immunologiques qu’on a pu réaliser, on a d’ailleurs pu observer chez les personnes décédées une cascade cytokinique qui montre bien que ces personnes ont eu une réaction inflammatoire très forte par rapport à l’infection."

Le comité scientifique s’est aussi intéressé aux conditions de conservation et d’administration des vaccins, mais il n'a rien relevé d’anormal à ce propos.

Enfin, les mesures de la qualité de l'air ont confirmé la présence du virus dans les espaces communs bien après le décès des douze patients, ce qui a permis de renforcer les mesures de protection pour les personnes qui n'avaient pas été contaminées.