Diffusion en direct ce mercredi à 21h30 sur Auvio du spectacle "Notre-Dame de Paris" d’Eric De Staercke

Depuis sa première représentation, le spectacle Notre Dame de Paris joue à guichet fermé à l’Abbaye de Villers-la-Ville. Une diffusion en directe et gratuite sera organisée ce mercredi soir à partir de 21h30 sur la plateforme RTBF Auvio.

Ce spectacle a été créé il y a 30 ans maintenant, Eric De Straercke l’a joué pendant 13 ans, mais comme le précise l’acteur, "ce roman ne vieillit pas". Face à la crise sanitaire, les organisateurs ont du rebondir plusieurs fois pour réussir à continuer les représentations. Cette fois-ci, grâce à un partenariat avec la RTBF, tous les spectateurs déçus de ne pas pouvoir assister à ce spectacle pourront profiter de cette représentation de chez eux grâce à la diffusion en direct sur Auvio.

Pour avoir un avant-goût du spectacle, l’unique comédien de la pièce, Eric De Straercke, nous raconte : "On voulait donner l'envie de le lire, mais comme Victor Hugo l’a écrit. Il faut savoir que Victor Hugo avait 28 ans, donc il était tout jeune. […] C’est un conte de fée un peu retourné dans tous les sens. Pour raconter cette histoire, on a imaginé lire en même temps le journal intime de Victor Hugo". L'acteur espère que cette initiative va permettre aux spectateurs de comprendre plus justement les intentions de l’auteur pour pouvoir, en quelques sortes, lire entre les lignes. "On va découvrir le roman sous un tout autre aspect."

Pour suivre cette diffusion, connectez-vous sur Auvio, ce soir à 21h30. La représentation sera également rediffusée sur la chaîne de télévision La Une le lundi 24 août à 22h.