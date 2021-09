Deux étudiantes hospitalisées en deux jours : l’UCLouvain suspend les activités liées à l’animation estudiantine

Plus tôt dans la semaine, lundi soir, une étudiante de l’Institut Cardijn Haute Ecole Louvain en Hainaut a également été hospitalisée. Elle participait à "des activités de baptême tout à fait classique" décrit la porte-parole de la Haute Ecole, Sandrine Duplicy. "Elle n’a pas montré de signes de faiblesse ou demandé à arrêter. Tout d’un coup, elle s’est sentie mal. Les secours ont été appelés. Ils ont détecté de l’eau dans ses poumons. La jeune femme a été intubée et placée en coma artificiel. Actuellement, elle va mieux et devrait sortir de l’hôpital d’ici la fin de la semaine".

Activités étudiantes à l’arrêt

Ces deux évènements, survenus cette semaine à Louvain-la-Neuve ont poussé les autorités académiques de l’Institut Cardijn et de l’UCLouvain à suspendre toutes les activités estudiantines, et à fermer provisoirement le cercle de droit et criminologie. Dans un communiqué, l’UCLouvain précise que "par respect pour l’étudiante grièvement blessée et sa famille et dans l’attente d’informations complémentaires sur les circonstances de l’accident, l’université a immédiatement décidé de suspendre l’ensemble des activités liées à l’animation étudiante (baptêmes, Bal des bleus, etc.) sur tous ses sites et jusqu’à nouvel ordre". Le communiqué de l’UCLouvain précise également que le cercle Adèle est fermé jusqu’à nouvel ordre.

Enquête interne à l’UCLouvain

Une enquête interne est ouverte. Divers devoirs d’enquêtes, dont de multiples auditions, sont en cours en vue de déterminer les circonstances de ce qui est, à ce stade, considéré comme un accident. A noter que des cellules de soutien psychologique ont été mises en place par l’université et par la haute école.

En 2020, une charte éthique a été établie entre les cercles étudiants et les universités et hautes écoles afin de mieux encadrer les baptêmes. Elle vise à à interdire les traitements dégradants, attentats à la pudeur, propos racistes, alcool à profusion ou autres chants sexistes. Cette initiative fait notamment suite à la fermeture d'un cercle de l'UCLouvain en 2018 : le cercle des étudiants en éducation physique, kiné et réadaptation (MAF) avait été fermé et dissolu suite à des traitements dégradants et inhumains, violences physiques et morales, et attentats à la pudeur. Suite à une enquête de la justice, neuf personnes ont été renvoyées au tribunal correctionnel du Brabant Wallon.