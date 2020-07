Destinationbw.be : le nouveau site web du tourisme en Brabant wallon

Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias , secteurs durement touchés par la crise du Covid 19 .

Le Brabant wallon a peut-être moins de charme et d’atouts que les Alpes, Barcelone ou Venise, mais y faire du tourisme est tout de même possible. Avec ce nouveau site internet "destinationbw.be", la Province et la maison du tourisme du Brabant wallon donne une vitrine à cette offre touristique. "Ils ont sélectionné cinq thématiques pour regrouper différents circuits : voyage au temps du Moyen-Âge, à la croisée des destins de l’Europe, Brabant wallon terre d’artistes, les aventuriers et la douceur de vivre", explique le journaliste Vincent Fifi. "Avec la catégorie "Voyage au temps du Moyen-Âge", on pense à l’Abbaye de Villers, à Braine-le-Château et à son pilori ou encore à la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles", continue-t-il.

Dans son article, le journaliste de la DH Les Sports + met en avant la visite des méconnus escargots de Braine-le-Château. Une idée un peu décalée pour s’occuper cet été : "Il y a beaucoup de gens qui choisissent de rester en Belgique ou qui se posent des questions sur l’opportunité d’aller à l’étranger. Donc si on leur propose des activités comme celle-ci, j’imagine qu’ils auront de quoi faire", conclut le journaliste.

►►► Découvrez l’entièreté de l’article de la DH Les Sports + : "Un vol en ULM, un tour à Walibi ou dans un élevage d’escargots : voici ce qui vous attend cet été en Brabant wallon"