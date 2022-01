Déstabilisés par les fortes pluies, les talus ferroviaires de Mont-Saint-Guibert sont consolidés, reste à évacuer 10.000 m³ de terre

La pluie de ces derniers jours rappelle de bien mauvais souvenirs à toutes les victimes des inondations de l’été dernier. A Mont-Saint-Guibert, les intempéries avaient notamment provoqué l’affaissement des grands talus de la ligne ferroviaire Ottignies-Namur. Le trafic avait été interrompu pendant plusieurs semaines, le temps pour Infrabel de consolider ces talus avec de gros blocs de pierre.

Ce travail titanesque est aujourd’hui terminé, mais les riverains n’en ont pas tout à fait fini avec les nuisances. En effet, il reste à évacuer 10.000 mètres cubes de terre qui avaient glissé des talus où qu’il avait fallu retirer pour placer l’empierrement de stabilisation. Le va-et-vient des camions va donc bientôt reprendre.

"10.000 mètres cubes de terre, c’est vrai que c’est conséquent et c’est l’illustration de ce chantier qui était très long et complexe, explique Jessica Nibelle, porte-parole d’Infrabel. Dès la semaine prochaine, on va faire évacuer les terres vers des centres de traitement spécialisés. Ce devrait être terminé d’ici le début du mois de février."

Une fois que la terre sera évacuée, Infrabel fera procéder à un nettoyage en profondeur de la voirie et des avaloirs.