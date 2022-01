Des logements à prix réduit grâce aux agences immobilières sociales : locataires et propriétaires y trouvent leur compte

Afin de répondre aux demandes de relogement qui ont suivi les inondations du mois de juillet, le gouvernement wallon a rapidement lancé une campagne d’information pour inciter les propriétaires à confier la gestion de leur(s) bien(s) aux Agences immobilières sociales (AIS). Ces agences agissent comme intermédiaires entre propriétaires et locataires et favorisent la mise à disposition de logements de qualité à des ménages à revenus modestes.

"Il manque de logements à loyers abordables en Wallonie et les inondations ont ajouté de l’urgence à l’urgence", explique Christophe Collignon, ministre wallon du logement. "Que recherche en général un propriétaire bailleur ? Ce qui l’intéresse, c’est d’avoir une gestion simple et souple, que son loyer soit garanti et qu’il retrouve son bien en bon état à la fin. Le dispositif AIS va lui offrir tout cela et lui permettre en plus d’avoir un avantage fiscal. Ce dispositif peut intéresser beaucoup de monde, mais il faut mieux le faire connaître."

Après la catastrophe de l’été dernier, impliquer les Agences immobilières sociales dans la recherche de solutions fut une piste parmi d’autres. La campagne n’a pas amené beaucoup de nouveaux logements sur le marché, mais elle n’a pas été sans effet. Quelque 200 propriétaires se sont manifestés aux quatre coins de la Wallonie. Environ 145 propositions ont été jugées pertinentes.