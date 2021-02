Dérapages et mauvais traitements lors de bleusailles à l'UCLouvain en 2017 et 2018, neuf personnes renvoyées en correctionnelle

L’affaire avait fait grand bruit à Louvain-la-Neuve en novembre 2018: la fermeture d’un cercle étudiant à la suite de dérapages commis lors d’activités de bleusailles et de baptêmes. La justice a mené son enquête et on apprend ce vendredi que neuf personnes sont renvoyées devant la tribunal correctionnel du Brabant wallon.

De quoi devront-elles répondre? Les préventions sont lourdes: traitements dégradants (avec circonstance aggravante liée à la vulnérabilité de certaines victimes), traitements inhumains, coups et blessures volontaires et involontaires, attentats à la pudeur et non-assistance à personne en danger.

Huit prévenus étaient directement impliqués dans l’organisation des bleusailles et des baptêmes: président et vice-président de la MAF (Maison des Athlètes francophones), le cercle des étudiants en éducation physique et kinésithérapie, responsables du comité de baptêmes et comitards. Le neuvième individu poursuivi est un homme né en 1994 qui n’était pas étudiant à l’UCLouvain.