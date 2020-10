Dépôts clandestins de déchets: la commune de Mont-Saint-Guibert installe une caméra pour identifier et sanctionner les auteurs

La commune de Mont-Saint-Guibert veut lutter plus efficacement contre les dépôts clandestins de déchets. Elle vient d’installer une caméra mobile à proximité d’un site régulièrement souillé, à titre expérimental. Il s’agit d’un dispositif discret et léger, que l’on peut accrocher à un poteau d’éclairage par exemple, et qui filme 24 heures sur 24.

"Nous visons deux objectifs, explique Julien Breuer, bourgmestre. Il s’agit d’abord d’identifier et de sanctionner les auteurs de ces infractions. Ensuite, nous voulons savoir si l’installation d’une telle caméra aura un effet dissuasif et permettra de diminuer le nombre de cas."

Les dépôts clandestins sont une véritable plaie pour les services communaux, régulièrement sollicités pour dégager des immondices abandonnés illégalement au bord des voiries, à proximité de bulles à verre ou sur les chemins de remembrement.

"Ce ramassage a un coût d’environ 7.000 euros par an pour les finances communales, et donc pour la collectivité, s'insurge Julien Breuer. Et puis les ouvriers ont autre chose à faire!"

Des déchets parfois très polluants et nocifs

Et le bourgmestre de rappeler que sa commune dispose d’un parc à conteneurs sur son territoire et qu’il y en a trois autres dans les communes voisines (à Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne et Walhain) si celui de Mont-Saint-Guibert ne suffit pas.

"On a eu beaucoup de dépôts pendant la période du confinement, durant laquelle le parc à conteneurs était fermé. Là, il y avait une explication. Mais nous constatons qu’il y en a encore beaucoup depuis. Les plus gros dépôts, ce sont souvent des déchets de construction. Et il y a parfois des déchets très polluants, voire très nocifs, comme de l’amiante. Il est donc très important d’agir sur cette problématique."

Si la caméra donne des résultats concluants, le dispositif pourrait être installé de façon plus durable. Mais la commune réfléchit à d’autres moyens, comme la mise en place de barrières pour empêcher les automobilistes de s’engager sur certains chemins de remembrement et d’aller commettre leurs méfaits à l’abri des regards. Mais cela nécessiterait bien sûr une concertation avec les agriculteurs qui doivent pouvoir accéder à leurs champs en tracteur ou en voiture.