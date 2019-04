Déménagement de la clinique Saint-Pierre d'Ottignies à Wavre: le gouvernement wallon donne un coup d'accélérateur au projet

C’est une excellente nouvelle pour la clinique Saint-Pierre d’Ottignies qui souhaite déménager d’ici quelques années. Son projet va bénéficier d’un subside colossal de la Région wallonne: quasiment 141 millions d’euros.

La nouvelle clinique Saint-Pierre figure dans la liste des 46 projets retenus par le gouvernement wallon pour son plan de construction d’infrastructures hospitalières. Ce plan couvre la période 2019-2023 et s’élève à 2,34 milliards d’euros. L'investissement est qualifié d’historique.

Le début des travaux en 2022?

A Ottignies, on se frotte évidemment les mains. Le subside va donner un coup d’accélérateur au projet. Mais il reste de nombreuses choses à régler. Ainsi, il faut encore trouver entre 160 et 180 millions d'euros pour boucler le financement. Il faut aussi finaliser le projet, ce qui pourrait prendre plusieurs années vu sa complexité.

Quant au terrain choisi pour la construction de ces nouvelles infrastructures (près du Décathlon à Wavre), la clinique en sera bientôt propriétaire.

Si tout va bien, les travaux commenceront fin 2022 et s’achèveront en 2027. Un timing satisfaisant pour Philippe Pierre, le directeur médical et coordinateur de la clinique. Début octobre, il nous indiquait que le timing le plus optimiste serait de huit ans. "Au-delà de dix nous, ce ne sera pas tenable pour nous, disait-il, en raison de la croissance de l’activité liée au vieillissement de la population et à l’augmentation de la démographie en Brabant wallon. Nous ne pourrons pas rester dans nos murs plus longtemps."