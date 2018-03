"Délibère-toi!" en Brabant wallon: des stages et des formations gratuits pour les jeunes

"Sauver des vies, c’est la plus belle formation qu’on puisse donner à une personne, ajoute Mathieu Michel, président du collège provincial, partenaire de l’opération. Depuis le lancement du projet, 2.000 jeunes ont obtenu le brevet. Et pour nous, c’est fondamental. Délibère-toi! répond à un besoin. Nos jeunes ont faim d’apprentissage. La jeune génération a conscience qu’il est intéressant pour elle d’avoir un brevet en plus, que ce soit pour le secourisme, pour le permis de conduire ou pour le babysitting. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de prise de responsabilité de nos jeunes."

Traditionnellement, ce sont les cours de secourisme qui ont le plus de succès, car ils débouchent sur l’obtention du Brevet européen de Premiers Secours (BEPS). Cette année encore, un accent particulier est donc mis sur cette formation. "Cette année, on offre 405 brevets BEPS, explique Luc Descamps, l’une des chevilles ouvrières du projet "Délibère-toi!". Si on en offrait 1000, ils partiraient tous. L’idée qu’on a, c’est de faire en sorte que tous les élèves du Brabant wallon puissent un jour avoir ce brevet via Délibère-toi!"

Luc Descamps (à gauche) et l'équipe de "Délibère-toi!", avec Mathieu Michel (province du Brabant wallon) et Damien Dejemeppe (directeur du Lycée Martin V de LLN) - © Hugues Van Peel - RTBF

"Une expérience enrichissante!"

Parmi les élèves qui ont suivi ces cours de secourisme, il y a Louison. Elle est aujourd’hui en rhéto au Lycée Martin V de Louvain-la-Neuve, l’école qui envoie le plus gros contingent de participants à ces stages et formations. "J’ai trouvé cette expérience très enrichissante. En plus, j’étais avec des amis. J’étais motivée en partant et très contente du résultat. Pendant les délibérations, on fait la fête le soir, et on s’occupe intelligemment la journée, comme on dit".

Le programme de "Délibère-toi!" et les modalités pratiques sont détaillés sur le site www.deliberetoi.be. Et les inscriptions sont ouvertes!