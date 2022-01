Début de la construction de la nouvelle usine de Realco à Louvain-la-Neuve

L’entreprise biotechnologique néo-louvaniste Realco a entamé la construction de sa nouvelle usine, deux ans jour pour jour après l’incendie qui a ravagé une large partie de son centre de production et de stockage, annonce-t-elle lundi.

L’entreprise spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits et de procédés enzymatiques dédiés au nettoyage et au traitement des eaux mise sur janvier 2023 pour lancer la production sur son nouveau site.

Cette future usine doit offrir une capacité de production plus élevée (qui avoisinera les 10 millions de litres par an), ainsi "qu’un rendement et une qualité améliorés", affirme Realco.

"Si le chantier démarre deux ans après l’incendie, c’est parce que nous avions l’ambition de reconstruire de façon durable et visionnaire", explique Philippe Demyttenaere, directeur de la production chez Realco.

L’isolation renforcée devrait notamment permettre de diviser par trois ou quatre la consommation de chauffage et le toit du bâtiment sera équipé de panneaux photovoltaïques qui produiront de l’électricité pour les bureaux et l’usine, indique encore l’entreprise.