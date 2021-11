De nouveaux terrains de hockey et de paddle à Grez-Doiceau : le permis est délivré, reste à convaincre la Région d’octroyer les subsides

"Tous les clubs voisins débordent de joueurs, les infrastructures sont trop petites, explique Nicolas Cordier, président du conseil communal et administrateur de la Régie communale. Tout le monde accueille ce nouveau projet à bras ouverts car il y a un manque aujourd’hui et la demande est grandissante."

Grâce à ce permis, Grez-Doiceau va pouvoir se doter de nouvelles infrastructures susceptibles de séduire les familles. Les deux disciplines, hockey et paddle, ont un énorme succès en Brabant wallon. Et le hockey, principalement, est une priorité pour la commune.

La Régie communale autonome de Grez-Doiceau vient d’obtenir le permis qu’elle avait sollicité pour construire un terrain de hockey juste en face de son hall omnisports, de l’autre côté de la chaussée de Wavre. Le projet comporte également un terrain d’entraînement plus petit, deux terrains de paddle, un bâtiment pour les vestiaires et le réaménagement des parkings du hall omnisports, sur un espace inoccupé entre le hall et le rond-point.

D’abord, la Régie met en avant la proximité avec le hall omnisports, ce qui rendra possible une mutualisation de certains équipements (parkings et cafétéria notamment) et facilitera la gestion et l’entretien de toutes les infrastructures sportives.

Ensuite, il y a l’accessibilité. La zone retenue est située juste à côté de la N25 et au centre d’un réseau de voies cyclables.

Enfin, il y a la dimension supracommunale du projet. Un critère essentiel, selon Nicolas Cordier.

"Dans la réforme du financement des infrastructures sportives par la Région wallonne, le ministre Crucke a vraiment insisté sur l’importance de faire bénéficier les subsides non seulement à la commune qui accueille le lieu sportif, mais aussi à d’autres. Et donc là, on a souhaité renforcer nos liens avec la commune de Beauvechain, en l’associant davantage au projet."

Ainsi, l’échevin des sports de Beauvechain fait désormais partie de conseil d’administration de la Régie communale autonome de Grez-Doiceau.