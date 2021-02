De nombreuses contaminations au coronavirus à l'école communale de Chaumont, l'établissement fermé une semaine

L'école du Chemin des Enfants à Chaumont ne rouvrira pas ce lundi, sur décision des autorités communales de Chaumont-Gistoux. Suite au dépistage massif opéré vendredi, il s'avère que plusieurs enfants sont positifs au coronavirus.

En maternelles, ce sont les classes de deuxième et troisième qui sont les plus touchées. Tandis qu'en primaires, on observe un nombre important de cas en première, deuxième, troisième et sixième. Plusieurs enseignants ont également été testés positifs.

Les cours reprendront donc le 8 mars, comme à l'école du Grand Frêne à Ophain, confrontée à la même situation.