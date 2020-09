Crèche fermée pour Covid : 15 jours après la rentrée, déjà la galère des parents!

Ce n’est pas une première et c’est bien là le problème. Quinze jours après la rentrée dans les écoles et les crèches, les fermetures partielles ou totales se multiplient. Le Covid-19 se multiplie à très grande vitesse. Les parents sont inquiets pour les prochains mois.

A Lasnes, la crèche "La colinette" est fermée depuis ce mardi. Émeline et Henry, les jumeaux de Valérie Defossez, sont en quatorzaine comme l’ensemble des 64 enfants qui fréquentent l’institution dépendante du CPAS. "On a reçu le message hier soir et le téléphone a chauffé pour essayer de trouver une solution mais on se demande ce que ça va être quand ce sera la saison des rhumes", s’interroge la mère de famille.

Quatorzaine préventive

La présidente du CPAS applique le principe de précaution - © RTBF

Ce qui justifie la fermeture de la crèche, c’est une suspicion de contamination sur l’une puéricultrices. "Elle présentait plusieurs symptômes qui laissent peu de doute sur le diagnostic" explique Brigitte de Falque, président du CPAS. "Perte du goût, de l’odorat, une toux et de la fièvre… Il valait mieux l’écarter de l’équipe et des enfants", confirme-t-elle.

Pourtant, la puéricultrice en question n’a pas encore reçu les résultats du test. Et c’est ce qui étonne Valérie Defossez, contrainte de prendre congé pour garder ses enfants : " En vérifiant sur le site de l’ONE, on voit qu’il faut un test Covid positif et là on parle juste d’une suspicion. C’est interpellant pour tous les parents…", regrette la maman.

"On s’est dit que le principe de précaution devait prévaloir", conclut Brigique de Falque. "Si on n’avait rien dit et qu’un cas de Covid s’était confirmé ensuite, on nous l’aurait aussi reproché !"