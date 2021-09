Covid Safe Ticket au Centre sportif de Blocry à Louvain-la-Neuve : des files à l’heure de pointe pour passer le contrôle?

Certains responsables d’infrastructures sportives ne cachent pas leur inquiétude. En Wallonie, le Covid Safe Ticket sera bientôt obligatoire pour toute personne de plus de 16 ans qui fréquente un centre sportif ou un centre de fitness. Mais en pratique, comment contrôler ? Quelles seront les modalités ? Et qui va payer ? Beaucoup de questions restent sans réponse, en attendant le décret.

A Louvain-la-Neuve, quelque 4000 personnes fréquentent chaque jour le centre sportif et les piscines de Blocry. C’est en fin de journée que l’affluence est la plus importante. Et bien souvent, ceux qui viennent faire du sport arrivent à la dernière minute pour leur entraînement ou leur réservation. Mais avec le contrôle obligatoire du Covid Safe Ticket, il faudra se présenter bien plus tôt.

"Si vous venez vers 8 heures du matin, ça va bien se passer, explique Marc Jeanmoye, directeur du Blocry. Mais si vous venez vers 18 heures, il y aura des files et ça va être assez long. J’envisage d’avoir quatre contrôleurs, pas plus. Et même si chaque contrôle ne dure que dix secondes, les gens devront quand même attendre. Donc il faudra venir au minimum une demi-heure ou trois quarts d’heure à l’avance."