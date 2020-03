Covid-19: une société de Wavre relance en urgence la production de masques en tissu

Mireille Rousseaux, à la tête de la société créée par ses parents il y a presque 65 ans. - © Hugues Van Peel - RTBF

Ces demandes ne proviennent pas seulement du secteur des soins de santé. Des entreprises de construction sont également à la recherche de masques pour leurs employés exposés aux poussières. Et dans les cuisines de certains hôpitaux, loin des malades, on manque aussi de masques d’hygiène pour la préparation des repas.

Du polyester plutôt que du coton

Dutra a donc récupéré les patrons des masques qu’elle produisait encore il y a trente ou quarante ans.

"On n’invente pas la roue, poursuit Mireille Rousseaux. On reprend seulement ce que nos anciens ont fait. La seule chose qui a fort évolué dans le monde médical, c’est la qualité du tissu. Avant, on était avec du 100% coton, les chirurgiens ne juraient que par le 100% coton. Puis on s’est rendu compte que le coton laissait des particules dans l’air qui elles-mêmes transportaient les microbes. En salle d’opération, on a dû faire évoluer les normes et les exigences. Donc on est passé de plus en plus à du polyester antistatique et on a abandonné le coton."

Des masques lavables en machine

Les milliers de masques que Dutra fournira bientôt, c’est du dépannage. Mais pour cette PME familiale installée à deux pas de GSK, c’est une évidence, il faut revenir au tissu et abandonner le matériel jetable. Certes, les masques en tissu sont plus chers, mais ils présentent le gros avantage de pouvoir être réutilisés après lavage en machine (à 90 degrés).

"C’est donc la manne de linge qui va grossir plutôt que la poubelle, conclut Mireille Rousseaux. En termes d’écologie et de ressources, cela a beaucoup plus de sens aujourd’hui."