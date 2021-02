Court-Saint-Etienne: ouverture d'un centre de vaccination de première ligne, pour les médecins et le personnel infirmier

Un nouveau lieu de vaccination ouvre ses portes ce mardi en Brabant wallon. Il est situé à Court-Saint-Etienne, dans les locaux du centre médical et paramédical Medicourt. Beaucoup plus petit que le centre de vaccination majeur qui sera inauguré dans quelques semaines au PAMexpo de Court-Saint-Etienne, il est réservé au personnel soignant de première ligne, essentiellement les infirmiers, infirmières et médecins.

"A priori, il y a un peu plus de 6.000 personnes qu’on peut inviter à la vaccination, explique Lara Neuwels, présidente de l’AGECOB, l’Association des Médecins généralistes d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Court-Saint-Etienne et Bousval, qui pilote la vaccination dans ce centre. Une partie de ces personnes ont déjà été vaccinées, que ce soit à l’hôpital ou en maisons de repos. Donc on ne sait pas exactement combien de personnes on aura, mais on sait qu’il y en a 6.000 qui sont potentiellement vaccinables ici."