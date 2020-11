Court-Saint-Etienne: la commune, bouleversée, rend hommage à l'échevin Stéphane Ravet, mort du Covid

Annoncée dimanche soir, la mort de Stéphane Ravet, premier échevin de Court-Saint-Etienne, suscite toujours de nombreuses réactions. Sur Facebook, les commentaires se comptent par centaines et permettent de dresser le portrait d’un homme sincère, engagé, au service de sa commune et de ses habitants, bon vivant, toujours disponible, à l’écoute et venant à la rencontre de la population en toutes circonstances.

"J’ai perdu un ami, un bras droit, qui dans la logique des choses devait me succéder, a confié Michaël Goblet d’Alviella, bourgmestre, à nos confrères de TVCom. C’est une perte énorme, sur le plan personnel et sur le plan politique."

Victime du coronavirus

Stéphane Ravet, 54 ans, a succombé au Covid-19. Tombé malade au mois d’octobre, il avait pu rentrer chez lui après un premier séjour à l’hôpital mais son état s’était ensuite dégradé, ce qui avait nécessité une nouvelle hospitalisation dans une unité de soins intensifs. Il n’a malheureusement pas survécu.

La disparition de cette personnalité bouleverse tout le monde à Court-Saint-Etienne. Un hommage public lui sera rendu, mais on ne sait pas encore sous quelle forme, compte tenu de la situation sanitaire. En attendant, un registre de condoléances a été ouvert à la maison communale. Il est aussi possible de présenter ses condoléances en ligne.

Entré en politique en 2000, Stéphane Ravet fut d’abord élu conseiller communal. Il intégrera le collège six ans plus tard et ne le quittera plus. Il avait obtenu le deuxième score de la liste du maïeur lors des trois derniers scrutins.

C’est Mélanie Laroche, actuelle présidente du conseil communal, qui le remplacera au sein du collège, tandis que Paul Urbain rejoindra le conseil.