Course-poursuite à Court-Saint-Etienne, deux jeunes interpellés, un combi endommagé

Une course-poursuite a eu lieu jeudi soir dans les rue de Court-Saint-Etienne. La police a pris en chasse un véhicule suspect qui avait tenté d'échapper à un contrôle routier.

La voiture a finalement terminé sa course contre un mur du collège Saint-Etienne. Le conducteur et son passager, âgés d'une vingtaine d'années, ont alors été appréhendés et privés de liberté. Un mandat d'arrêt a été délivré à leur encontre.

Les deux suspects, domiciliés dans la région, sont apparemment bien connus des services de police.

Lors de la course-poursuite, le véhicule de la police a percuté plusieurs panneaux routiers, mais ses occupants n'ont pas été blessés.