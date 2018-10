Coup de tonnerre à Wavre, la liste CH+ demande un recomptage des voix

On n’est peut-être pas au bout de nos surprises à Wavre concernant les résultats des élections communales. La liste CH+ (tendance CDH), qui a obtenu deux sièges (soit un de moins qu’en 2012), a l’intention de demander un recomptage des suffrages. Elle enverra aujourd’hui un courrier en ce sens au gouverneur de la province du Brabant wallon.

A Wavre, le dépouillement des bulletins de vote a pris beaucoup plus de temps que dans les autres communes dimanche, en raison d’une série d’incidents (problèmes informatiques et panne de courant). Et la Liste du Bourgmestre emmenée par Françoise Pigeolet n’a conservé sa majorité absolue (16 sièges sur 31) que pour une poignée de voix, six semble-t-il.

CH+ ne soupçonne pas de malversation, mais compte tenu de cet écart minime, un recomptage permettrait de clarifier les choses définitivement.

La majorité absolue des libéraux en sursis?

Evidemment, si cette demande était acceptée et s’il s’avérait qu’une erreur a été commise, le rapport de force pourrait radicalement changer entre la liste majoritaire et les autres.

Ces derniers jours, la Liste du Bourgmestre a reçu les représentants des autres listes (PS, Ecolo, Défi et CH+) en vue de la constitution d’une majorité plus large. Si les libéraux perdent leur majorité absolue, ils devront forcément faire des concessions plus importantes. En théorie, les listes d’opposition pourraient même s’allier pour rejeter le MR dans l’opposition. Mais dimanche, ils avaient exclu cette hypothèse, considérant qu’une majorité de 16 sièges sur 31 était trop fragile.

La demande de recomptage sera dès demain dans les mains du gouverneur. C'est lui qui devra décider si les arguments évoqués par CH+ sont recevables ou pas.