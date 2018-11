Coup de tonnerre à Grez-Doiceau: la bourgmestre MR poussée vers la sortie, Ecolo offre le mayorat au cdH

Décidément, la vie politique est loin d’être un long fleuve tranquille à Grez-Doiceau. Alors qu’on pensait l’affaire bouclée, Ecolo indique ce lundi dans un communiqué que "le projet d’accord de majorité avec l’Alliance communale et l’Equipe n’offre pas de garanties suffisantes pour pouvoir réaliser les changements urgents et indispensables au niveau de la politique communale grézienne, face aux défis environnementaux, de justice sociale, de participation citoyenne et de gouvernance".

En clair, Ecolo décide finalement ne pas vouloir soutenir le programme qui lui a été soumis et exprime "le souhait d’étudier d’autres propositions en ouvrant la recherche d'un consensus plus ambitieux, pouvant aboutir à un pacte de majorité alternatif à soumettre au vote le 3 décembre lors du conseil communal d'installation des nouveaux élus".

Dans la nuit du 14 au 15 octobre, Ecolo avait créé la surprise en annonçant avoir conclu une alliance avec la liste Alliance communale de la bourgmestre Sybille de Coster-Bauchau (MR) et l’Equipe (tendance PS), deux groupes politiques qui ont enregistré un net recul aux élections (un siège de moins pour AC et deux de moins pour l’Equipe).

Dans les jours suivant les élections, de nombreux électeurs des Verts ont exprimé leur mécontentement et leur incompréhension, sur les réseaux sociaux notamment. Ils seront certainement très heureux d’apprendre que leur parti a finalement changé d’avis.

Le retour de l’ancien bourgmestre Alain Clabots

Mais alors, quelle majorité pour Grez-Doiceau? La décision d’Ecolo remet en selle la liste Avec Vous (tendance CDH), emmenée par l’ancien bourgmestre Alain Clabots. Le 14 octobre, elle est passée de 7 à 9 sièges. Si on y ajoute les trois sièges d’Ecolo, cela ferait donc une majorité de 12 sièges sur 23. C’est court, mais suffisant. Ecolo et Avec Vous pourraient aussi emmener avec eux la liste Défis citoyens qui a obtenu un siège.

Joint ce lundi, un membre de la liste Avec Vous salue la décision d’Ecolo. "Une heureuse surprise!", nous dit-on.

Ecolo et Avec Vous (et Défis citoyens?) devront néanmoins faire vite, car c’est aujourd’hui la date limite pour le dépôt des pactes de majorité dans les communes. Il leur reste donc quelques heures pour finaliser un programme et se répartir les compétences au sein du collège.