Coup d'envoi du gros chantier qui va relier la E411 au parking RER et désengorger l'accès à LLN

C’est un chantier colossal qui va commencer dans quelques jours à Louvain-la-Neuve: l’aménagement d’une liaison entre le parking RER et l’autoroute E411, à hauteur de la sortie 8a. Cette liaison doit permettre aux automobilistes qui sortent de l’autoroute d’entrer directement dans le parking, sans s’arrêter, en évitant donc les embouteillages. Actuellement, l’accès au parking se fait via une petite voirie provisoire (et très pentue), depuis le rond-point de la sortie d’autoroute. Aux heures de pointe, il y a beaucoup de monde à cet endroit et il n’est pas toujours facile d’entrer dans le parking ou d’en sortir en toute sécurité. La liaison directe depuis l’autoroute sera donc la bienvenue. Mais il faudra patienter, car les travaux qui commenceront le 4 février vont sans doute durer au moins un an et demi, peut-être deux ans. Fluidifier le trafic à l'entrée de Louvain-la-Neuve Il faut dire que ce chantier est colossal. En réalité, il n’est pas seulement question de l’accès au parking, c’est une refonte complète de la circulation qui a été imaginée à l'entrée de Louvain-la-Neuve, pour plus de fluidité, au bénéfice de tous les utilisateurs.

Un aperçu des aménagements qui seront réalisés pour accéder au parking (en passant sous la N4) et améliorer la circulation autour du rond-point. - © SPW La situation aujourd'hui, avec l'accès provisoire au parking RER depuis le rond-point de la sortie d'autoroute. - © Google Sont notamment prévus: un élargissement des bretelles de l’autoroute, la construction d’un nouveau pont au-dessus de la E411 ainsi que d’un tunnel sous la N4 (avec un passage réservé aux piétons et aux cyclistes), et l’aménagement d’un entrelacs de nouvelles bandes de circulation entre l’autoroute et la nationale. Il est aussi question de creuser une sortie secondaire du parking RER qui passera sous le Boulevard de Wallonie pour permettre aux automobilistes de se diriger directement vers le centre de Louvain-la-Neuve et Ottignies, donc à l’opposé des grands axes.

Sur ce plan, on distingue la sortie secondaire du parking RER (coude à gauche) qui sera creusée sous le Boulevard de Wallonie et qui permettra aux automobilistes de retourner vers le centre de LLN. - © SPW Budget total de ces différents aménagements? Quasiment 11 millions d’euros. Quel impact ces travaux auront-ils sur la circulation et quel sera leur timing précis? On en saura sans doute plus lors de la réunion du comité de suivi du chantier prévue le 21 janvier. Comment remplir le parking RER? Tout cela sera-t-il suffisant pour remplir le parking RER de 2300 places où ne sont garées que quelques dizaines de voitures chaque jour aujourd’hui? Sans doute pas. Les travaux ne sont qu’une pièce du puzzle. Pour convaincre les automobilistes d’abandonner leur véhicule au profit des transports en commun, il faudra aussi travailler sur la cadence et la régularité des trains entre Louvain-la-Neuve et Bruxelles (l’offre avait déjà été renforcée en décembre 2017), sans attendre la fin du chantier du RER. La SNCB devra aussi communiquer, à la fois sur les horaires des trains et sur la disponibilité du parking, ce qu’elle n’a pas beaucoup fait jusqu’à présent.

Les quais et les voies seront prolongés de 70 mètres en direction du parking RER, pour le confort des navetteurs. Des trains plus longs pourront entrer en gare de LLN. - © Wikipédia Allongement des quais et des voies Enfin, et ce n’est pas rien, pour le confort des navetteurs, il est question d’allonger les voies de chemins de fer et les quais à la gare de Louvain-la-Neuve (70 mètres de plus), pour raccourcir la distance entre le parking RER et les trains. Cela permettra aussi de faire circuler des trains plus longs (jusqu'à 300 mètres) qui pourront transporter plus de monde dans de meilleures conditions. Le cahier des charges de ce chantier particulier estimé à 4 millions d’euros est en cours de validation à l’UCL et à la SNCB. L’entreprise qui sera désignée devra elle-même faire les démarches pour l’obtention du permis avant de commencer à creuser. Et il faudra faire vite, l’échéance est fixée au mois d’avril 2021.