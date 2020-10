Coup d'envoi du chantier de la Maison des Langues à LLN: UCLouvain et Forem collaborent pour faciliter l'insertion professionnelle

Initié il y a plusieurs années, le projet de Maison des Langues à Louvain-la-Neuve entre dans une phase concrète. La construction du bâtiment commence cette semaine sur un petit parking situé dans le centre-ville, voie du Roman Pays, en contrebas de la célèbre Crêperie bretonne.

La Maison des Langues est le fruit d’un partenariat UCLouvain/Forem, avec l’appui financier de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Etudiants et demandeurs d’emploi, les publics sont différents mais l’objectif est le même: promouvoir l'apprentissage des langues et faciliter ainsi l'insertion sur le marché du travail.

"Environ 50% des offres d’emploi que nous gérons demandent la connaissance du néerlandais, explique Cristina Gonzalez, directrice territoriale du Forem Namur-Brabant wallon. Mais on remarque que malheureusement, nous n’avons pas suffisamment de demandeurs d’emploi qui connaissent les langues."

Acquérir les compétences suffisantes

Pour le Forem, il est donc important d’encourager celles et ceux pour qui la connaissance d’une autre langue est un frein dans la recherche d’un travail.

"Souvent, le demandeur d’emploi craint de postuler parce qu’il se dit qu’il n’a peut-être pas le niveau linguistique demandé, ou qu’il n’a pas le vocabulaire technique suffisant, ajoute Christelle Vinchent, coordinatrice de la Maison des Langues. Le Forem est donc là pour le soutenir, pour l’aider à acquérir les compétences suffisantes, en fonction des besoins des entreprises. Et les besoins ne sont pas les mêmes si on cherche un technicien ou un employé par exemple."

"La maîtrise des langues étrangères est systématiquement un atout pour l’insertion professionnelle, confirme Philippe Hiligsmann, le vice-recteur aux affaires étudiantes qui est lui-même professeur de néerlandais à l’université. En tant qu’institution, nous avons la responsabilité de préparer au mieux nos étudiantes et nos étudiants à intégrer le marché de l’emploi. Et l’un des éléments les plus importants, selon ce que nous disent les diplômés, c’est une maîtrise des langues étrangères, anglais et néerlandais."