Coronavirus en Brabant wallon: un nouveau centre de dépistage ouvre lundi à Walhain, uniquement sur rendez-vous et avec une prescription

Un nouveau centre de dépistage du coronavirus (Covid-19) va donc ouvrir en Brabant wallon. Installé sur le parking du centre sportif de Walhain, il sera accessible dès ce lundi 2 novembre.

Deux conditions à remplir pour s’y rendre: prendre rendez-vous et disposer d’une prescription médicale. Sans cela, il n’y aura pas de dépistage.

Une initiative des médecins de trois communes

L’ouverture de ce centre est le fruit d’une collaboration entre les communes de Chastre, Mont-Saint-Guibert et Walhain. C’est l’Association des Médecins généralistes de ces trois communes qui est à l’origine du projet.

"On a tous vu les images de centres débordés, explique Xavier Dubois, bourgmestre de Walhain. Et nous avons été interpellés par des médecins de nos trois communes qui nous ont dit qu’ils étaient également débordés dans leur travail quotidien. Ils nous ont dit que ce serait pas mal qu’un centre soit mis sur pied. Nous nous sommes donc concertés et chaque commune a proposé un site possible. Ce sont les médecins qui ont choisi le site qui leur a semblé le mieux adapté."

Ce centre de dépistage, en mode "drive-in", sera ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 16h. L'adresse: centre sportif de Walhain, rue Chapelle Sainte-Anne n°14.