Coronavirus: par précaution, suppression des visites dans les hôpitaux de Tubize et Nivelles

Covid-19 : les visites aux patients dans les hôpitaux sont limitées - JT 13h - 12/03/2020 Petit à petit, le coronavirus fait son nid dans nos vies. Il influence déjà nos comportements, modifie nos habitudes et nous impose des changements dans nos relations avec les autres. A ce sujet, nous vous parlions de l'interdiction de rendre visite à des proches dans les maisons de repos. Aujourd'hui, des décisions sont prises aussi dans les hôpitaux. Les visites ne sont pas interdites mais elles sont limitées. De nouvelles règles de précaution qui doivent protéger les plus fragiles et empêcher la propagation du virus.