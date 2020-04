Coronavirus: les mouvements de jeunesse pourront-ils organiser leurs camps cet été?

La pandémie de coronavirus (Covid-19) aura-t-elle la peau des camps organisés chaque été par les mouvements de jeunesse? La question préoccupe beaucoup de monde: les animateurs et les enfants qui attendent souvent cette période avec impatience, mais aussi les parents qui se demandent ce qu’ils feront de leur progéniture si tout est annulé. A l’heure qu’il est, aucune décision n’a été prise, mais rien n’est exclu.

"La première chose, ce sont les délais liés au confinement et au déconfinement, qu’on ne connaît pas encore précisément, explique Adrien Mogenet, porte-parole de la Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique (62.000 membres). Mais si au moment des camps, les règles de confinement sont encore trop sévères pour permettre l’organisation de séjours de plusieurs jours où les jeunes sont en contact les uns avec les autres continuellement, alors évidemment ce ne sera pas possible."

Tout dépendra donc de l’évolution de la situation sanitaire et des modalités du déconfinement. Régulièrement sollicitée par ses membres, la Fédération des Scouts est en contact permanent avec les autres mouvements de jeunesse, ainsi qu’avec le cabinet de la ministre de la Jeunesse, Valérie Glatigny (MR), pour pouvoir fournir une réponse concertée, sans doute pour la fin avril.

Un plan B pour les camps à l'étranger

Les seules consignes formelles données jusqu'à présent concernent les camps qui doivent se dérouler à l’étranger. Par mesure de prudence, les sections concernées sont priées d’attendre le plus tard possible avant de réserver et de payer leurs billets d’avion. Mais surtout, il leur est fortement conseillé de chercher une alternative.

"Pour les sections qui ont prévu d’aller camper à l’étranger cet été, on leur a recommandé de chercher un plan B en Belgique, poursuit Adrien Mogenet. Parce qu’il y a aussi la question de l’ouverture des frontières et de la possibilité de voyager à l’étranger. Si la situation n’évolue pas favorablement d’ici là, certains groupes pourraient se retrouver en difficulté, ne sachant pas partir là où ils avaient prévu de partir."