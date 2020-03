Coronavirus: l'Inc'Rock BW Festival reporté au mois de septembre

C'est le plus grand festival musical du Brabant wallon, l'un des premiers de l'année en Wallonie. L'Inc'Rock, qui devait avoir lieu du 30 avril au 2 mai à Incourt, est reporté au week-end des 11, 12 et 13 septembre.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi, les organisateurs expliquent qu'ils ne veulent pas céder à la panique face à la propagation du coronavirus (Covid-19), mais qu'ils ne veulent pas non plus prendre la situation à la légère.

"Les autorités compétentes estiment actuellement que le pic de l’évolution des cas devrait se situer durant les vacances de Pâques, soit une quinzaine de jours avant la date prévue pour l’édition des 15 ans de l’Inc’Rock BW Festival. De plus en plus d’inconnues se dressent devant nous et, puisque gérer c’est aussi prévoir autant que possible, nous estimons sage et raisonnable de ne pas maintenir le festival aux dates initialement prévues", peut-on lire dans ce communiqué.